09 июля 2020, 19:13
Женщина погибла от нападения медведя во время семейного отдыха
В Красноярском крае выясняют обстоятельства роковой встречи людей с хищником
В Красноярском крае женщина погибла во время отдыха с семьей. На нее напал медведь, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД по региону.
По предварительным данным, трагедия произошла недалеко от поселка Байкал. Семья отдыхала с несовершеннолетним ребенком на природе, когда им встретился хищник. После нападения медведя муж повез жену в больницу, однако, потерпевшая не выжила.
На место происшествия выехали охотоведы и следственно-оперативная группа МВД. Обстоятельства трагедии устанавливаются.