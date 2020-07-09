Женщина погибла от нападения медведя во время семейного отдыха

В Красноярском крае женщина погибла во время отдыха с семьей. На нее напал медведь, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД по региону.

По предварительным данным, трагедия произошла недалеко от поселка Байкал. Семья отдыхала с несовершеннолетним ребенком на природе, когда им встретился хищник. После нападения медведя муж повез жену в больницу, однако, потерпевшая не выжила.

На место происшествия выехали охотоведы и следственно-оперативная группа МВД. Обстоятельства трагедии устанавливаются.