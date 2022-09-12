Врач рассказала о способах быстро прогнать простудный вирус

Осенью очень легко простудиться, но даже если признаки болезни уже появились, с вирусом можно довольно быстро справиться. Как это сделать, рассказала изданию «Доктор Питер» врач Зухра Павлова, эндокринолог.

Если появился насморк, человек ощущает слабость, болит голова, велика вероятность ОРВИ. Чувствуете, что заболеваете – начинайте соблюдать ряд четких правил.

Первое – постельный режим. Даже работать лучше удаленно, тогда организм не будет тратить силы на работу мышц, иммунная система получит больше ресурсов.

Душ лучше не принимать, горячие ванны тоже – это лишняя нагрузка. Естественно, алкоголь следует исключить, чтобы не нагружать иммунитет. Нельзя и переедать, блюда должны быть легкими, чтобы организм не тратил силы на переваривание.

А вот пить надо больше, особенно теплой воды или напитков, богатых витамином С. Можно добавлять в воду лимон, смородину, мяту, малину, алоэ, шиповник и т.д. Помещение следует регулярно проветривать, но не допускать сквозняков.

Температуру лучше по возможности не сбивать, только если она превышает 38 градусов. Жар помогает бороться с инфекцией. // Фото: pxhere.com