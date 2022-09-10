Офтальмолог предупредила о вреде глазных капель
Глазные капли, в том числе слезозаменители, нельзя бесконтрольно использовать. Офтальмолог Татьяна Шилова рассказала «Говорит Москва», что они могут нанести серьезный вред.
Врач объяснили, что капли - это фармакологический препарат, в том числе и кажущиеся безобидными капли-слезозаменители. В их составе действующее вещество, консерванты и стабилизаторы. Они могут повлиять отрицательно на глазную поверхность.
Неправильное применение капель может вызвать сухость глаз, жжение, покраснение, аллергические реакции и ухудшение зрения.
- Некоторые глазные препараты могут оказывать общее действие на сердечную деятельность, вызывать тахикардию, брадикардию, повышать артериальное давление, повышать уровень глюкозы в крови, - предупредила доктор. // Фото: pxhere.com