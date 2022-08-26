Гастроэнтеролог предложила безопасную альтернативу энергетикам

Знакомый многим россиянам чайный гриб может действовать подобно энергетику. При этом напиток на его основе безопасен, в отличие от «химических» и алкогольных, заявила URA.RU кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Ольга Абанина.

Она объяснила, что чайный гриб – это симбиоз дрожжей и бактерий, его много столетий используют для приготовления тонизирующих напитков. Он придает бодрость, отлично утоляет жажду. Пить такой напиток можно как теплым, так и охлажденным.

Однако медик призвала с сомнением относиться к мнению о всесторонней пользе этого напитка. Подтверждающих это научных исследований нет, более того, чайный гриб надо с осторожностью употреблять при острых состояниях, воспалительном процессе и обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта. // Фото: pxhere.com