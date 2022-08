Необходимые для укрепления иммунитета вещества назвал фармацевт

Укрепить иммунитет помогут растение андрографис, минерал цинк и витамин С. Об этом изданию Eat This, Not That! рассказал фармацевт из США Раджи Саннидхи.

Он пояснил, что витамин С – это мощный антиоксидант, который способствует выработке белых кровяных телец. Они, в свою очередь, успешно борются с инфекциями.

Также на их появление хорошо влияет цинк. Он, кроме того, позволяет ранам лучше заживать.

Андрографис является природным иммуномодулятором, он имеет отличный противовоспалительный эффект и полезен при лечении респираторных болезней.

Еще очень важно соблюдать сбалансированную диету, не курить и спать по 7 – 9 часов. // Фото: pxhere.com