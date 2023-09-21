Врач рассказала о приводящих к быстрому старению кожи ошибках в уходе

Американский дерматолог Шерин Идрис рассказала о приводящих к быстрому старению кожи ошибках. Она описала их в своем аккаунте в TikTok.

Врач отметила, что многие не используют средства с SPF – это неправильно. Также важно постоянно носить защищающую от солнечных лучей одежду и аксессуары.

Еще доктор объяснила, что нужно ежедневно использовать косметику с активными ингредиентами. Имеются в виду составы, направленные на решение конкретной проблемы. Так, ретинол успешно устраняет морщины, а витамин С придает лицу сияние.

Эксперт объяснила, что ключевую роль играют регулярность и последовательность применения средств. // фото: Andrea Piacquadio/ pexels.com