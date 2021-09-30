Врач рассказала, как убрать большой живот без диет

Большой живот – это не только неэстетично, но еще и вредно для здоровья. Вопреки распространенным мифам, избавиться от него не помогут диеты. Как именно бороться с жиром вокруг талии, рассказала в своем Instagram врач Светлана Фус.

Живот растет из-за так называемого висцерального жира, объяснила диетолог. Он сдавливает внутренние органы. В результате чего могут развиваться диабет, гипертония и другие заболевания.

Фус отметила, что диеты в борьбе с отложениями жира вокруг талии не помогут. О них нужно забыть и выстроить правильный режим питания.

- Обратите внимание на то, что вы едите вечером. Очень важно не переедать на ночь и не есть очень поздно, - рекомендовала врач.

Она также назвала необходимыми силовые тренировки типа отжиманий и приседаний и кардионагрузки. // Фото: katalog-poleznostey.ru