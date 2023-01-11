Врач рассказала, что нельзя употреблять в морозы

Пережить морозы поможет правильный рацион. Советы по этому поводу дала россиянам диетолог Виктория Елисеева, слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметила доктор, в холода стоит отказаться от употребления мочегонных напитков, таких как чай и кофе. Алкоголь следует вовсе исключить из рациона, поскольку он может вызывать кратковременное расширение сосудов, а также обладает обезвоживающим эффектом.

Необходимая калорийность питания зимой может быть достигнута благодаря употреблению сложных углеводов в сочетании с небольшим количеством животных жиров. Так, на завтрак можно съедать кашу со сливочным маслом или бутерброд с сыром. При этом масло в сочетании с сыром даже в холода будет явно излишним. // Фото: unsplash.com