Россиян предупредили о связанных с головокружением опасных болезнях

Терапевт Андрей Кондрахин рассказал о болезнях, с которыми может быть связано головокружение. Слова специалиста приводит «Вечерняя Москва».

Как отметил врач, головокружение может быть предвестником инсульта, поскольку оно способно выражать нарушение мозгового кровообращения. Также голова может постоянно кружиться при высоком артериальном давлении. Такое состояние может спровоцировать резкий спазм сосудов и, как следствие, апоплексический удар.

Резкое головокружение также может указывать на развитие гипертонической болезни. Она оказывает негативное влияние на сердце, почки и зрение, поэтому важно вовремя принять меры.

Медик добавил, что головокружением могут сопровождаться тяжелые простудные заболевания, менингит и интоксикация. // Фото: freepik.com