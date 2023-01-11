Мертвого школьника нашли в Петербурге, рядом с ним лежал вейп

В Санкт-Петербурге в одной из квартир найдено тело умершего подростка. Об этом сообщает «Фонтанка».

Тело восьмиклассника обнаружили его родственники. Отмечается, что следов насильственной смерти на теле не было. Рядом со школьником лежал вейп. Электронный испаритель и жидкости к нему увезли на экспертизу.

Причину смерти 14-летнего юноши предстоит установить специалистам. По данным издания, подросток жил с отцом, бабушкой и дедушкой. В поле зрения правоохранителей ранее не попадал. // Фото: unsplash.com