Врач рассказал, при каких болезнях опасен горячий душ

Оказалось, что при заболеваниях сердечно-сосудистой системы горячий душ не только не поможет расслабиться, но и усугубит состояние здоровья. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

«Речь идее о заболеваниях в средней и тяжелой форме, если недуг на первоначальном этапе, то горячий душ допустим»,

- рассказал врач, отметив при этом, что максимально допустимое время нахождения в горячей воде не должно превышать 20 минут.

Не стоит проводить горячие водные процедуры и страдающим сахарным диабетом.

«Если это диабет в стадии декомпенсации с осложнениями в виде макроангиопатии сосудов, лучше тоже не «повышать градус» выше 35»,

- подчеркнул доктор.

Воздержаться от горячей ванны врач порекомендовал и тем, у кого есть проблемы с кожей: дерматит, псориаз, любые высыпания или рубцы на теле. Кроме того, при болезнях желудочно-кишечной системы - язва или хронический гастрит, - кипяток тоже противопоказан.

«При принятии ванны горячая вода заставляет активнее перетекать кровь к внутренним органам, а это провоцирует обострение недугов»,

- добавил терапевт.

Кроме того, чрезмерные нагревания опасны при варикозном расширении вен, тромбозах. В группу риска спикер включил и людей преклонного возраста, младенцев и беременных женщин. Однако при простудных заболеваниях горячий душ или баня, напротив, очень полезны.

«Такие процедуры допустимы, когда острый период заболевания уже прошел, а температура тела не превышает 37 градусов. А вот в разгар болезни горячий душ или ванна негативно скажутся на иммунитете», - отметил Лишин. Практически идеальной для принятия ванны специалист считает температуру воды 28–30 градусов по Цельсию.