Врач рассказал о продлевающей жизнь дешевой рыбе

Регулярное употребление рыбы продлевает жизнь. При этом не обязательно покупать дорогие виды, рассказал радио Sputnik врач-диетолог Андрей Бобровский, кандидат медицинских наук.

Доктор привел данные исследования, которое провели в тех регионах, где проживает больше всего людей старше 90 лет. Оказалось, многие из них очень часто едят рыбу. Дело в том, что рыбный жир препятствует развитию сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Диетолог объяснил, что для здоровья полезна не только дорогая рыба. Восполнить недостаток необходимых веществ помогут сардина, салака, сельдь и скумбрия. // фото: pixabay.com