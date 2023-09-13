Врач раскрыла необычную причину недомогания осенью

Аллерголог Ирина Манина раскрыла необычную причину недомогания осенью. Слова специалиста приводит «Лента.ру» со ссылкой на программу «О самом главном», вышедшую в эфир на канале «Россия 1».

Врач указала на то, что симптомы, которые люди принимают за проявления простуды или инфекции, могут оказаться аллергией на плесень. Частицы плесени в большом количестве содержатся в воздухе в осеннее время, подчеркнула специалист. «Многие пациенты считают, что они погуляли в парке и заболели. Но на самом деле это (...) аллергия», - объяснила она.

Недомогание осенью также может быть вызвано и активным размножением живущих в квартирах пылевых клещей. «В воздух как раз выбрасывается концентрация их антигенов, то есть частичек, которые являются для нас аллергенами», - рассказала врач. // Фото: unsplash.com / Hush Naidoo Jade Photography