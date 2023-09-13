Стилист назвал россиянам самую модную вещь на эту осень

Стилист Александр Рогов назвал самую модную вещь на осень 2023 года. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметил эксперт, популярным будет кардиган серого цвета. Рогов подчеркнул, что при правильном стайлинге вещь выглядит «крайне пикантно».

Стилист продемонстрировал ряд снимков, на которых приведены подходящие образы. На моделях серый кардиган сочетался с джинсами, юбками средней длины и даже с утепленными трусами. Помимо этого, манекенщицы также примерили кардиганы в бежевых и фиолетовых оттенках. // Фото: unsplash.com / Lucas Hoang