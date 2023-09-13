Утвержден перечень болезней, с которыми нельзя служить по контракту

Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, при которых в период мобилизации, военного положения или военного времени ограниченно годные военнообязанные не могут служить по контракту. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В список вошли такие болезни, как гепатит, ВИЧ, бронхиальная астма средней степени тяжести, сахарный диабет, туберкулез, эпилепсия и другие заболевания.

Ранее в Госдуме отреагировали на слухи о новой волне мобилизации в России этой осенью. // Фото: unsplash.com / Filip Andrejevic