С октября за ЖКУ придется доплачивать до 1,5 тысячи рублей

Уже с октября некоторым россиянам придется платить больше за коммунальные услуги. Дополнительная сумма может составить до 1,5 тысячи рублей в месяц, передает Primepress.

Пол мнению экспертов, в платежках появится новая графа – по перерасчету некоторых коммунальных услуг за прошлый год. Счета будут выставлять информационно-расчетные центры либо другие организации.

Корректировка коснется лишь жильцов тех домов, где установлены счетчики. Если перерасчет выявит недорасход, сумму оплаты, наоборот, снизят. Если сумма перерасчета окажется выше 1,5 тысячи рублей, ее разделят на несколько месяцев. // фото: wayhomestudio/freepik.com