Врач предупредила о вреде горячего чая и алкоголя

Горячий чай и другие напитки могут нанести серьезный вред организму. Как рассказала гастроэнтеролог Ирина Бережная, оптимальная температура употребляемой жидкости должна составлять 37 градусов, более горячие напитки могут привести к ожогу слизистой. Слова специалиста приводит радио Sputnik.

Брежная отметила, что содержащиеся в чае танины обладают дубящими свойствами, и многие продукты в сочетании с ним имеют неприятный вкус. «А если запивать горячим чаем жирную пищу, то большое количество жира, которое таким образом попадет в организм, может оказывать негативное действие», - отметила диетолог и добавила, что также не рекомендуется сочетать горячие напитки с алкоголем.

«Всасывание алкоголя в горячей среде идет гораздо быстрее, потому что расширяются мелкие сосуды. Соответственно, опьянение происходит гораздо быстрее, идет нагрузка на сердечно-сосудистую систему, на центральную нервную систему, на органы выделения и, прежде всего, на печень», - пояснила врач. Фото newsler.ru