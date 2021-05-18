Россиянам раскрыли способы обмана на кассе в супермаркете

Существует немало способов обмана покупателей на кассе в супермаркете. Человеческий фактор продолжает действовать, даже несмотря на наличие систем мониторинга и использование умного оборудования, сообщает агентство «Прайм».

Самый распространенный вариант обмана - это лишний товар в чеке. Это проще всего сделать, если у клиента много покупок, рассказала доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова. Кроме этого, кассир может неправильно отсканировать штрих-код, добавить в чек посторонний товар самостоятельно и неправильно дать сдачу.

Еще один интересный способ - это акция 1+1 (два товара продаются по цене одного). По словам Храмовой, покупатель, не зная об этой акции, приносит на кассу один товар. Кассир ничего не говорит про акцию, но в чек вносит две единицы товара. Покупатель оплачивает полную стоимость, а продавец берет себе второй оплаченный товар.

Из безобидных способов обмана эксперт отметила случаи, когда кассир сканирует вместо накопительной карты клиента собственную, и баллы начисляются ему, а не покупателю.

Чтобы не стать жертвой обмана, эксперт советует внимательно сверять чек с перечнем своих покупок, не отходя от кассы. Фото townsquare.media