Народной артистке России Татьяне Бестаевой ампутировали ногу

Народной артистке РСФСР Татьяне Бестаевой ампутировали ногу. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, 83-летняя актриса попала в больницу из-за последствий тяжелого заболевания, не уточняется, однако, какого именно. Врачам пришлось ампутировать Бестаевой стопу, из-за чего теперь ей потребуется протез и специальное средство для передвижения. Газета отмечает, что Бестаева вдова, детей у нее нет, поэтому после выписки ей наверняка понадобится помощь социальных работников.

Татьяна Бестаева - дочь известного советского актера Владимира Бестаева. Она начала сниматься в кино в 1958 году. Среди наиболее известных фильмов с ее участием - «Совершенно серьезно», «Семь стариков и одна девушка», «Тени забытых предков» и «Дневной поезд». Фото leffatykki.com