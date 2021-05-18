Учительница забралась ради селфи на скалу и погибла

В Якутии при попытке сделать селфи на скале погибла учительница. Гибель женщины изучают следователи, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на НТВ.

По версии сотрудников Следственного комитета, 31-летняя женщина подошла слишком близко к краю пропасти и сорвалась вниз. Она упала с высоты 20 метров. От полученных травм педагог скончалась на месте происшествия.

По факту трагедии СК проводит проверку, выясняются обстоятельства произошедшего. Фото penzavzglyad.ru