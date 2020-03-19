Врач предостерег людей с повышенным давлением

Доктор медицинских наук Николай Дурманов предостерег гипертоников: по мнению специалиста, этот тип людей более подвержен заболеванию коронавирусом, чем те, чье давление держится в пределах нормы. Всему виной препараты от гипертонии, пишет «Вечерняя Москва».

По словам Дурманова, коронавирус цепляется за клетки через ACE2. Этот фермент увеличивается в количестве на поверхности клеток при лечении гипертонии медицинскими препаратами. Врач отметил, что резкий отказ от лекарств может привести к проблемам со здоровьем.

Ранее директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, чем заменить исчезнувшие из аптек медицинские маски. Врач рассказал, как изготовить дефицитный предмет из подручных материалов.