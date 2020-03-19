Инфекционист рассказал, чем заменить медицинскую маску

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, чем заменить исчезнувшие из аптек медицинские маски. Со специалистом побеседовал корреспондент радио Sputnik.

«Маска должна быть четырехслойной. Можно сделать маску из подручных средств, например, из марли. Из бинта можно сделать временную маску, что бывает в военно-полевых условиях, когда не хватает одноразовых масок. Но если рядом не будет других средств, и будут кашляющие и чихающие, не помешает закрыться шарфом»,

– рассказал инфекционист.

Самодельные марлевые маски нужно использовать только один раз, не более двух часов. Врач добавил, нужно ли чем-либо пропитывать маски.

«В социальных сетях фигурируют видеорекомендации, что нужно пропитывать маски прополисом, эфирными маслами. Это абсолютно не обязательно. Для защиты от вирусных инфекций важен механический барьер, а не пропитка антисептиками. К тому же у некоторых людей есть аллергия на подобные компоненты»,

– отметил Георгий Викулов.

По его словам, от ряда инфекций, особенно тех, что распространяются воздушно-капельным путем, нужно защищать и глаза.

«Если мы говорим про капельные инфекции, про новую инфекцию COVID-19, заражение происходит при попадании в дыхательные пути или на слизистые оболочки. Поэтому глаза тоже нужно защищать. Можно надевать «нулевые» очки, специальные медицинские очки. Обычные солнцезащитные очки представляют определенную защиту, хоть и не абсолютно закрывают глаза», – рассказал инфекционист.