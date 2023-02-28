Врач перечислила главные ошибки при умывании

Дерматолог Эмма Коулман перечислила главные ошибки при умывании лица. Слова эксперта приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

В первую очередь, специалист посоветовала не использовать многократно одно и то же полотенце, поскольку в этом случае там будет скапливаться огромное количество бактерий. Полотенце стоит менять после каждых двух использований, отметила Коулман.

Также врач рекомендует не умываться слишком горячей водой. Это приводит к появлению прыщей и сосудистых звездочек. В то же время, чересчур холодная и жесткая вода провоцирует сухость кожи и экзему. Также дерматолог призвала во время умывания не растирать лицо, а косметические средства лучше наносить легкими круговыми движениями.

Доктор также попросила не увлекаться умываниями. Эту процедуру стоит проводить не более двух раз в день, более частые умывания могут привести к раздражению кожи. // Фото: unsplash.com