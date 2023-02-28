Первая российская спортивная федерация перешла в Азию

Российские шахматисты стали первой отечественной спортивной федерацией, официально перешедшей из Европы в Азию. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня, 28 февраля, Азиатская федерация шахмат (ACF) одобрила переход Федерации шахмат России в состав организации. За вступление ФШР проголосовали 29 делегатов генеральной ассамблеи ACF, против - один, шестеро воздержались.

Официально ФШР войдет в состав ACF 1 мая текущего года.

Ранее велись разговоры о том, что из Европы в Азию могут перейти и футболисты. В Российском футбольном союзе изучают подобную возможность. // Фото: unsplash.com