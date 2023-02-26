Вентиляторы, смартфоны, тостеры и кофемашины запретили ввозить в РФ

США расширили перечень товаров, которые нельзя поставлять в Россию. Запрет распространили на 276 наименований. Это в том числе смартфоны, вентиляторы, посудомойки, кофемашины, передает РБК.

В частности, вентиляторы нельзя ввозить все – напольные, настенные, вытяжные. Кондиционеры и холодильники нельзя поставлять, если они стоят дороже 750 долларов.

Для посудомоечных машин и электронных весов ввели планку 100 долларов, для смартфонов, кофемашин, тостеров - 300 долларов. Нельзя поставлять также звуковоспроизводящее, звукозаписывающее оборудование и многое другое. // фото: freepik.com