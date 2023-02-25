Российские банки призвали снять деньги с карт Union Pay

Российские банки, которые попали под новый пакет санкций США, рекомендуют клиентам снять наличные деньги с карт системы UnionPay. Об этом сообщает ТАСС.

Некоторым россиянам уже пришли SMS-уведомления. В частности, о вероятности приостановки работы карт Union Pay предупредили МТС-банк, Уралсиб, «Зенит», СДМ-банк, «Московский кредитный банк», «Левобережный», «Ланта-Банк», «Санкт-Петербург», УБРИР, «Приморье» и другие.

Однако проблемы могут возникнуть только с обслуживанием карт этой платежной системы за рубежом. Тех, кто находится в России, они не коснутся. Все карты на территории нашей страны продолжат действовать. // фото: xb100/ freepik.com