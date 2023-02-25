Проблемы с браузерами могут возникнуть у пользователей Windows 7 и 8.1

Популярные браузеры могут перестать работать у пользователей Windows 7 и 8.1. Проблемы вероятны из-за прекращения поддержки этих ОС компанией Microsoft, пишут «Известия».

Хотя поддержку устаревших операционных систем прекратили еще в 2020 и 2023 гг соответственно, порядка 20 процентов россиян еще пользуются ими. При этом разработчики Opera, Firefox, Edge, Chrome тоже перестали обслуживать свои продукты для этих версий ОС.

Это может привести к проблемам. В частности, ряд сайтов может перестать открываться или это будет происходить некорректно. Есть и риски утечки персональных данных.

Эксперты считают, что проблемы могут появиться у 50-60 миллионов пользователей браузеров. // фото: freepik.com