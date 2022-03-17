Врач перечислил вызывающие образование тромбов привычки

Ряд пищевых привычек может спровоцировать тромбоз. Об этом рассказал терапевт Владимир Пирожников, его слова приводит «Доктор Питер».

Как отметил специалист, тромбы могут появиться у человека, который привык есть углеводную или жирную пищу. Важно не увлекаться такой едой и разбавлять меню белком, клетчаткой и свежими овощами.

«Опасно чрезмерное употребление простых углеводов и сахара, которые в немалых объемах содержится в соусах, полуфабрикатах и обезжиренных продуктах», - сказал Пирожников.

Он добавил, что также причинами тромбоза является употребление в пищу маргарина, который содержит большое число жиров, способных сгущать кровь. Помимо этого, тромбоз может спровоцировать употребление копченых колбас. Кардиолог посоветовал заменить их на вареное мясо, куриную грудку или натуральную ветчину.

Не стоит ограничивать себя в еде, потому что от тромбов страдают люди, которые сидят на диетах. Также лучше не есть много свиной и говяжьей печени, потому что в этих продуктах содержатся витамины, плохо влияющие на свертываемость крови, рассказал он. Фото pixabay.com/qimono