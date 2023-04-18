Врач перечислил ранние симптомы развития рака кишечника

Некоторые проявляющиеся после еды симптомы могут свидетельствовать о развитии рака кишечника. Об этом предупредил хирург из Великобритании Джеймс Кинросс, слова специалиста приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как отметил врач, вздутие или боль в желудке после еды - один из ярких симптомов рака кишечника. Медик указал на то, что из-за таких проблем человек начинает меньше есть и теряет вес.

Также на развитие онкологии могут указывать кровь в стуле или на туалетной бумаге, изменение характера дефекации, а также боль или ощутимая опухоль в животе или заднем проходе. // Фото: freepik.com