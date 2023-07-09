Врач объяснила, как витамин D влияет на вес человека

Витамин D важен в том числе потому, что он влияет на углеводный и жировой обмен. При этом пребывание на солнце не защищает от его дефицита рассказала врач-терапевт и гастроэнтеролог Наталья Сычева радио Sputnik.

Отсутствие достаточного количества этого витамина в организме может способствовать набору лишнего веса. Стройность зависит именно от него, пояснила врач.

Кроме того, дефицит этого вещества повышает риск развития рака и инсулинорезистентности – состояния, которое может привести к сахарному диабету.

По словам Сычевой, для профилактики взрослому нужно принимать 800 МЕ витамина D каждый день. // фото: pxhere.com