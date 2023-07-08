Парикмахеры раскрыли желательную частоту стрижки волос

Cтарший колорист американского салона красоты Eva Scrivo Мери Кейт О’Коннор и стилист Голливуда Филип Б. рассказали, как часто надо стричься. Статья с их советами опубликована в The Sun.

Парикмахеры сообщили, что во время отращивания волос немного подстригать их необходимо каждые шесть-восемь недель. Такая частота обновления прически предотвратит сечение, защитит от других повреждений.

При этом, если за локонами правильно ухаживать, этот срок можно продлить. Так, обладательницам волос средней длины рекомендуется прибегать к стрижке каждые восемь-двенадцать недель. Что касается коротких прядей, лучше обращаться к парикмахеру каждые две-четыре недели. // фото: www.freepik.com