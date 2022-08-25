Врач объяснил вред популярного завтрака для здоровья

Из-за быстрых углеводов в составе такой популярный завтрак, как мюсли и хлопья, может нести опасность для людей с лишним весом. Об этом рассказал диетолог Алексей Калинчев, его слова приводит Ura.ru.

Эксперт посоветовал отказаться от такого завтрака всем взрослым людям, поскольку такая пища ведет к быстрому набору килограммов.

В качестве полезной альтернативы он предложил завтракать кашей, однако отметил, что дети и молодые люди могут употреблять хлопья и мюсли как перекус. Фото: unsplash.com