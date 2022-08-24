IKEA собирается вернуться в Россию

В течение ближайших двух лет в России снова могут открыться магазины и склады IKEA. О намерении шведской компании вернуться в течение года или двух сообщает ТАСС, ссылаясь на близкий к ритейлеру источник.

Собеседник агентства утверждает, что IKEA не будет продавать свой бизнес. Магазины и склады будут закрыты или сданы в аренду до возвращения торговой сети в Россию. Если заводы продадут, то оставят компании право производить товары по договорным ценам.

Около 700 сотрудников IKEA продолжат работать в офисах. Сеть станет ждать изменения экономической обстановки и ослабления санкционного давления. // Фото: pxhere.com/