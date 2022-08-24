Новая программа расселения аварийного жилья стартует в России

Новую программу по расселению аварийного жилья запускают в России. Об этом 24 августа на заседании правительства рассказал премьер Михаил Мишустин.

По его словам, программа ускорит снос либо реконструкцию домов, ставших непригодными для жизни за последние пять лет, то есть до 1 января текущего года.

Мишустин заявил, что на эти цели в 2022 году предусмотрено 22,5 миллиарда рублей.

Первыми деньги получат девять регионов, которые до 1 мая полностью завершили работу по расселению из аварийного жилого фонда, признанного таким на начало 2017 года. Благодаря федеральной помощи они обновят старый фонд общей площадью 500 тысяч кв. м.

Уровень софинансирования расходов российских субъектов РФ из федерального бюджета составит в среднем 60 процентов и будет определяться с учетом бюджетной обеспеченности регионов, - сказал Мишустин. // Фото: pxhere.com