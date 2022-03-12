Врач назвала заболевания, которые навсегда остаются после COVID-19

Коронавирс может спровоцировать патологии, не поддающиеся лечению и остающиеся с человеком навсегда. Такое мнение высказала врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с «Вечерней Москвой».

У 15% пациентов, перенесших коронавирус, одним из главных последствий становится сахарный диабет первого и второго типов. При этом у двух из них возбудитель уже был в организме, но ковид спровоцировал его раннее проявление. У остальных 13% испытуемых диабет возник впервые.

Другой массовой болезнью стал фиброз легких. Легочная ткань разрастается и покрывается рубцами. В период восстановления пораженные области компенсируются не полностью, на многих участках рубцы остаются навсегда.

У части пациентов может возникнуть воспалительное поражение щитовидки - тиреоидит. Оно остается навсегда, вызывает дискомфорт в области шеи, затрудняет глотание, приводит к диффузным изменениям и нарушает функции железы. Также среди последствий коронвируса Мескина назвала воспаление мышц сердца, инфаркты и инсульты.

По словам врача, опасные последствия могут появиться во время прогрессирования постковидного синдрома, поэтому имеет смысл пройти дополнительные обследования. (фото pixabay.com, Pexels)