Врач рассказала об опасности приема валерьянки и корвалола при стрессе

Врач-терапевт Надежда Капнинская в беседе с РИА Новости объяснила, почему опасно снимать стресс валерьянкой и корвалолом.

По словам эксперта, корвалол может вызвать привыкание и зависимость. При отмене препарата может возникнуть синдром отмены, который в легких случаях характеризуется тревогой, дрожью, слабостью, головокружением, тошнотой, рвотой, нарушением сна, головокружением, развитием обморочных состояний, а в тяжелых могут возникать судороги и делирий.

Настойка валерианы также может принести негативный эффект. При неправильном употреблении у человека могут появиться панические атаки и бессонница, а длительное применение больше рекомендуемой дозы может привести к запорам. При этом, по мнению специалиста, принимать корвалол и валерьянку можно с осторожностью и под контролем врача.

Травяные чаи полезны, но назначить их должен врач. Почти у всех лекарственных растений есть противопоказания и возможные побочные эффекты. Особенно осторожность нужно проявлять людям с аллергией, поллинозом и гипертонией. (фото pixabay.com, pedrofigueras)