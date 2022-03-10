Неожиданные пробуждения по ночам могут быть признаком болезней

Пробуждения по ночам могут говорить как о тревоге, стрессе, психологических проблемах, так и указывать на возможные проблемы с внутренними органами. По мнению диетолога Яны Прудниковой, если человек просыпается и идет в туалет или к холодильнику, то это уже повод для обращения к врачу. Своим мнением эксперт поделилась в беседе с радио Sputnik.

Частое ночное пробуждение может сигнализировать о заболеваниях надпочечников, поджелудочной железы или печени. Специалист также рекомендует сделать тест на сахарную кривую. Проблемы со сном также могут быть вызваны нарушениями эндокринной системы, связанными с выработкой адреналина. По словам Прудниковой, если человек не может заснуть и при этом хочет есть, то это говорит об активном выбросе адреналина в кровь, что может свидетельствовать о субклинической надпочечниковой дисфункции.

«Ночью человек должен спать. Вскакивать с кровати человек не должен ни по какой нужде», - уверена диетолог. (фото pixabay.com, Sammy-Sander)