Лекарства исчезают в полдень? Чем торгуют аптеки Петрозаводска

Текст и фото: Антонина Кябелева

Пандемия коронавируса научила граждан запасаться лекарствами. Осенью 2020 года встревоженные граждане массово скупали противовирусные препараты. Из аптек тогда временно пропали Гриппферон, Интерферон, Арбидол, Нобазит.

Весна 2022 года дала новый повод для тревоги. Вводимые против России экономические санкции заставили граждан с серьезными хроническими заболеваниями, здоровье которых напрямую зависит от наличия лекарственных препаратов, всерьез задуматься над пополнением своих домашних аптечек.

Мы решили посмотреть, что происходит в петрозаводских аптеках. Тем более, что знакомые врачи-терапевты стали рассказывать об участившихся жалобах пациентов на нехватку отдельных препаратов. С помощью специалистов мы составили небольшой список препаратов: Форсига (от сахарного диабета второго типа, производство Россия), Джардинс (оригинальный препарат для диабетиков, производство Германия), Випидия (диабет второго типа, производств Ирландия), Прегебалин или Лирика (лечение нейропатологической боли, производство Германия), Крестор (для снижения холестерина, производство Пуэрто-Рико/Россия), Гипосарт (от давления, производство Польша).

Свой эксперимент мы провели 10 марта. Для начала посмотрели наличие этих препаратов в интернет-аптеках Apteka.ru, Лекопторг, Здравсити и Сбер Еаптека. На сайте Здравсити было предупреждение, что из-за повышенного спроса товар могут задержать на несколько дней. Ни в одной из этих интернет-аптек не удалось найти Прегебалин.

В Сбер Еаптека не оказалось Форсига, а Крестор был с утра только в дозировке 20 мг. После обеда Крестор из Сбер Еаптеки пропал полностью.

Еще утром Крестор спокойно продавался в Apteka.ru. К примеру, 28 таблеток дозировкой 5 мг можно было приобрести за 2424 рубля. После обеда Крестора не стало.

В Лекопторге и Здравсити Крестор по-прежнему можно было заказать, причем даже немного дешевле, чем в Apteka.ru.

С утра в Apteka.ru не удалось обнаружить препарат Випидия, хотя в других интернет-аптеках он был. С остальными препаратами из нашего списка все было спокойно. Цены колебались, но не катастрофично. К примеру, за 30 таблеток препарата Джардинс в дозировке 25 мг в Лекопторге просили 3152 рубля, а в Здравсити — 3398 рублей. Польский Гипосарт в дозировке 32 мг варьировался от 591 рубля в Лекопторге до 658 рублей в Apteka.ru.

Экскурсия по петрозаводским аптекам прошла спокойно. Наплыва покупателей нигде не наблюдалось. В «Городской аптеке» на Октябрьском проспекте Прегебалина не было, причем, рассказала провизор, уже давно. По ее слова, лекарственные препараты скупают довольно активно, но поставки продолжаются, и особых проблем нет.

В аптеке торговой сети "Луиза" женщина с радостью обнаружила, что есть препарат от давления Рамиприл (Хартил) нужной дозировки 5 мг, да еще и венгерского производства. На ее вопрос, насколько велики запасы и стоит ли запасаться впрок, сотрудница аптеки заметила, что заранее предсказать ничего нельзя. Провизор считает, что такой большой рынок, как Россия, никто без лекарств не оставит. По ее словам, россияне потребляют огромное количество лекарственных препаратов, и фармацевтический рынок нашей страны представляет собой слишком интересный сегмент, чтобы оставить его без ходового товара.

Семья пенсионеров ушла из «Луизы» ни с чем. Пенсионерка рассказала, что с мужем прошла четыре аптеки в поисках противомикробного средства российского производства Нитроксолин, но его нигде нет.

«Раньше Нитроксолин был в каждой аптеке. Никаких перебоев не было. Страшно, если все импортное закроют, а нашего не будет»,

- сказала женщина.

Она призналась, что в интернет-аптеках препарат не искала, так как посто не знает, как это сделать.

В аптеке "Невис" покупателей не было. Сотрудница аптеки сказала, что в основном покупатели «за импортом гоняются».

«С такими санкциями вряд ли мы будем еще что-то получать. Но есть наши хорошие заменители»,

- успокоила провизор "Невиса".

В ГУП РК «Карелфарм» мы наконец-то нашли Прегебалин, который продается по рецепту. Но, главное, что препарат есть в наличии, причем в разной дозировке.

Как известно, бесплатные препараты для льготников тоже выдают в "Карелфарме" на улице Володарского. Из аптеки вышла расстроенная женщина, держащая в руках бланки, которые необходимы для получения бесплатных препаратов. Она рассказала, что в препаратах нуждается ее подруга — астматик, которая к тому же страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Я не смогла в "Карелфарме" ничего получить. Препаратов нет. В аптеке в поликлинике два препарата выдали, а здесь пусто. Это обычная ситуация. К тому же сейчас многие препараты просто не выписывают»,

- сказала женщина.

Войдя в аптеку, я увидела редкую картину: за бесплатными лекарствами не было очереди. Люди время от времени подходили, и их быстро обслуживали. Пожилой мужчина рассказал, что ему выписан один льготный препарат, и он его без проблем получил.

По его словам, много претензий к отсутствию льготных лекарств было у его жены, которая несколько месяцев не могла получить их в аптечном киоске при поликлиники № 4. В марте, уверяет мужчина, ситуация нормализовалась. «Сейчас она ходила, вроде бы все дали», - сказал он.

Очевидно, что нам придется столкнуться с дефицитом некоторых лекарственных препаратов. Понятно, что тревожные новости о расширяющихся экономических санкциях заставляют граждан делать запасы. Так было и во время коронавируса. Но постепенно паника улеглась. Хочется верить, что также будет и на этот раз…