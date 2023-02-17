Врач назвала самые вредные продукты для пожилых людей

Диетолог Марина Аплетаева перечислила продукты, которые лучше исключить из рациона пожилым людям. Слова специалиста приводит «Вечерняя Москва».

Как отметила эксперт, людям за 60 не стоит питаться жирами животного происхождения, то есть насыщенными жирами, которые хуже перевариваются. В частности, врач отнесла к ним бараний и свиной жиры. По словам Аплетаевой, в этих продуктах тоже есть свои позитивные моменты, но людям старшего возраста стоит быть с ними аккуратными.

Заменить свинину и баранину можно индейкой, курицей и рыбой, подчеркнула эксперт.

Также диетолог посоветовала россиянам старше 60 лет не налегать на сладкое. Врач отметила, что употребление сладостей повышает уровень глюкозы в крови, что ведет к развитию диабета второго типа. Сладости доктор советует заменять фруктами, которые содержат помимо сахара пищевые волокна и витамины. // Фото: unsplash.com