Врач назвала самые опасные алкогольные напитки

Медик из Великобритании Симран Дио назвала самые опасные алкогольные напитки, способные быстро напоить человека. Слова специалиста приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Так, газированные напитки и коктейли, такие как игристые вина или джин-тоник, могут вызвать быстрое и сильное опьянение, так как газ, содержащийся в них, повышает давление в желудке. Алкоголь быстрее впитывается и попадает в кровь.

Кроме того, Дио сказала, что смешивание разного алкоголя не ведет напрямую к быстрому повышению количества спирта в крови. Однако, употребляя напитки разной крепости, человек рискует потерять контроль за количеством выпитого, и опьянеть намного сильнее.

Дио также напомнила, что не рекомендуется пить на голодный желудок. «Некоторые исследования показывают, что уровень алкоголя в крови, если выпить натощак, может быть в четыре раза выше, чем после еды», - сказала она. Фото medpechen.ru