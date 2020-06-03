Врач назвала продукты, помогающие справиться со стрессом

Из-за стресса человек может жевать различные снеки, чипсы, сладости, мороженое, употреблять газировку. Однако есть продукты, которые могут помочь побороть состояние повышенного напряжения. Советы врача-эндокринолога Натальи Пузыревой приводит РИА Новости.

При стрессе в организме человека вырабатываются адреналин и норадреналин, которые способствуют выведению магния из клеточных депо. По словам специалиста, дефицит Mg сопровождается проблемами с давлением, тахикардией, бессонницей и головными болями. Восстановить баланс магния в организме помогут овощи, фрукты, зелень, орехи свежего урожая, цельнозерновые продукты.

В морской капусте также содержится большое количество магния, а киви, по словам врача, усиливает его усвоение. При этом замедлять всасывание элемента могут кофе, чай, алкоголь и колбасные изделия.