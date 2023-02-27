Врач назвала продукты для сохранения молодости кожи

Косметолог Олеся Панченко назвала продукты, которые помогут сохранить молодость кожи. Слова специалиста приводит издание «Подмосковье сегодня».

Как отметила эксперт, важнее всего - употреблять много воды. Стоит включить в рацион оливковое масло, а также жирную рыбу, например, лосось или скумбрию. Также стоит обратить внимание на чеснок, авокадо, капусту и фенхель.

Врач посоветовала выбирать в качестве перекуса несладкий йогурт с высоким содержанием белка и добавлять к нему тыквенные семечки, в которых есть омега-3, цинк и витамин Е. Эти вещества полезны для кожи, сказала эксперт. // Фото: unsplash.com