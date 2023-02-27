Россиян предупредили об ошибке при лечении насморка

Отоларинголог Владимир Зайцев назвал распространенную ошибку россиян при лечении насморка. Слова специалиста приводит Ura.ru.

Как отметил доктор, использование сосудосуживающих капель не лечит насморк, а лишь является симптоматической терапией. Попытка вылечиться каплями - это самообман. В случае ринита необходим визит к врачу, который назначит необходимые препараты и процедуры.

Также Зайцев рассказал, почему при низкой температуре у человека появляется жидкость в носу. «Чтобы слизистая не была резко переохлаждена на морозе, из нижней носовой раковины выделяется жидкость. Ее вытесняет организм. Она образует слизистую прослойку. Это считается нормой до определенной степени», - объяснил он. // Фото: unsplash.com