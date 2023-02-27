27 февраля 2023, 21:15
Россиян предупредили об ошибке при лечении насморка
Врач рассказал, чем опасно самолечение каплями
Отоларинголог Владимир Зайцев назвал распространенную ошибку россиян при лечении насморка. Слова специалиста приводит Ura.ru.
Как отметил доктор, использование сосудосуживающих капель не лечит насморк, а лишь является симптоматической терапией. Попытка вылечиться каплями - это самообман. В случае ринита необходим визит к врачу, который назначит необходимые препараты и процедуры.
Также Зайцев рассказал, почему при низкой температуре у человека появляется жидкость в носу. «Чтобы слизистая не была резко переохлаждена на морозе, из нижней носовой раковины выделяется жидкость. Ее вытесняет организм. Она образует слизистую прослойку. Это считается нормой до определенной степени», - объяснил он. // Фото: unsplash.com