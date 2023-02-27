Диетолог назвала самый полезный хлеб для пожилых людей

Пожилым людям стоит есть цельнозерновой хлеб. Об этом рассказала диетолог Маргарита Королева, слова специалиста приводит «Москва 24».

Как отметила врач, в таком хлебе содержится большое количество волокон, позитивно влияющих на работу кишечника. Продукт содержит витамины группы В, которые необходимы для иммунитета, поддержания обмена веществ и нервной системы.

При этом диетолог напомнила о том, что даже самый полезный продукт нужно есть в меру. «Мякиш белого хлеба липкий и нарушает работу кишечника. Приводит к цементированию мелких ворсинок тонкого кишечника, выключая его из функций усвоения питательных компонентов и работы пищеварительной системы», - предупредила она. // Фото: unsplash.com