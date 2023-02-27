«АвтоВАЗ» объявил о повышении цен на автомобили

«АвтоВАЗ» с 1 марта повысит цены на свои автомобили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

Как отметил Соколов, с марта цены вырастут примерно на 2%. Собеседник агентства подчеркнул, что производитель не повышал цены, по которым он отпускает автомобили дилерам, с марта 2022 года.

«Мы цену отпускаемых автомобилей поднимем с 1 марта, не намного, в зависимости от автомобиля, но около двух процентов. Это гораздо меньше, чем инфляция год к году с марта 2022 по март 2023 года», - сказал Соколов. // Фото: unsplash.com