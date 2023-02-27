27 февраля 2023, 17:52
Россия

У берегов Крыма произошло землетрясение

Подземный толчок случился в Черном море недалеко от Алушты

В Черном море у берегов Крыма произошло землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости.

Подземные толчки случились сегодня днем в 25 километрах от Алушты. «В Черном море, в районе Гурзуф-Алушта произошел толчок. Магнитуда 3,5, глубина 31 километр», - информирует агентство.

На побережье Крыма землетрясение ощущалось слабо. Каких-либо разрушений не последовало. // Фото «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Крым
землетрясение
Черное море
алушта
гурзуф