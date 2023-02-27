В Черном море у берегов Крыма произошло землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости.

Подземные толчки случились сегодня днем в 25 километрах от Алушты. «В Черном море, в районе Гурзуф-Алушта произошел толчок. Магнитуда 3,5, глубина 31 километр», - информирует агентство.

На побережье Крыма землетрясение ощущалось слабо. Каких-либо разрушений не последовало. // Фото «Петрозаводск говорит»