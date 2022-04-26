Врач назвала продлевающие жизнь продукты

Овощи, фрукты и средиземноморская диета, включающая рыбу и оливковое масло, могут продлить жизнь человека. Такое мнение высказала в беседе с «Москвой 24» главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

Специалист подчеркнула, что в день человеку нужно потреблять 400-600 граммов сырых овощей и фруктов. Секрет долгожителей в том, чтобы питание было сбалансированным. Ткачева посоветовала не переедать и следить за массой тела.

Внештатный специалист Минздрава советует ограничить употребление соли, конфет, пирожных, сладких напитков. Также, по мнению Ткачевой, человек следует меньше употреблять консервированного и копченого. Помимо правильного питания для замедления старения также необходима физическая активность. (фото pixabay.com, Pexels)