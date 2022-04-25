Врач назвала болезни, которые можно определить по ладоням

Тело человека может подавать сигналы о различных проблемах в организме, в частности, ладони. Например, пожелтевшая кожа рук может указывать на проблемы с печенью и желчными путями. Также изменение цвета кожи может происходить из-за большого потребления моркови, из-за чего в коже откладываются каротиноиды. Покрасневшие ладони могут сигнализировать о заболевании печени или интоксикации организма, рассказала «Пятому каналу» ревматолог-кардиолог Виктория Львовская.

Если ладони чрезмерно потеют, то это может быть сигналом проблем с щитовидкой или признаком вегетативной дисфункции.

Сухие бледные ладони могут свидетельствовать о снижении функции щитовидной железы. Если кожа шелушится, то организму скорее всего не хватает витаминов D и А, также это может быть сигналом повышенного содержания сахара в крови.

По словам Львовской, увеличение ладоней может указывать на наличие опухолей гипофиза — нижнего мозгового придатка. Онемение пальцев или тремор может указывать на наличие неврологических нарушений.

Врач объяснила, что деформация суставов может быть следствием ревматоидного или псориатического остеоартроза. А также может указывать на подагрический артрит. На проблемы с легкими могут указывать пальцы, которые становятся похожи на барабанные палочки - утолщаются на концах, и ногти, которые становятся похожими на «часовые стекла». Также эти сигналы могут указывать на формирование «легочного сердца». (фото pixabay.com, SookyungAn)