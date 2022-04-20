Диетолог назвал самый опасный ингредиент лапши быстрого приготовления

Самое опасное для здоровья, что входит в состав лапши быстрого приготовления – это пальмовое масло. Сама лапша не столь вредна, как этот ингредиент, заявила «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина.

Причем в принципе пальмовое масло продукт не опасный. Его производят в Индонезии и Малайзии, в составе есть как вредные компоненты, так и полезные. Но в Россию везут продукт, из которого убирают полезную фракцию.

Кроме того, пальмовое масло, которое привозят к нам в страну, содержит глицидол. Это соединение, обладающее канцерогенными свойствами, нарушающее обменные процессы.

Пальмовое масло также может способствовать развитию атеросклероза, а следовательно, инсульта, инфаркта и других сердечно-сосудистых проблем.

В лапшу быстрого приготовления можно добавить приправу, которая есть в упаковке. Но в ней может содержаться стимулирующий аппетит глутамат натрия. Так что продукт не подойдет тем, кто следит за своим весом.

Лапшу производят не из твердых сортов пшеницы, поэтому она может вызывать быстрое увеличение в крови уровня глюкозы. Это плохо для худеющих и диабетиков.

Компенсировать вред можно, если съесть одновременно огурец, помидор или три листика салата, чтобы в организм поступила клетчатка. // Фото: pixabay.com