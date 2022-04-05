Врач назвала максимальную дневную дозу пельменей

Пельмени, которые делаются из теста и мяса, - это очень калорийный продукт. Ими нельзя злоупотреблять тем, кто следит за своей фигурой, рассказала диетолог Ирина Бережная, ее слова приводит радио Sputnik.

«Если пельмени среднего размера, то десять штук - это полноценный обед. Такая порция содержит около 600 килокалорий. Это большая доза», - объяснила она.

Тем, кому десяти пельменей в день мало, Бережная посоветовала делать менее калорийные пельмени, в которые, кроме мяса, добавлены овощи. Это, по ее словам, не повредит их вкусу, позволит увеличить порцию и не располнеть. «Если пельмени покупные, то их надо обязательно заедать салатом», - утверждает диетолог.

«Если вы делаете пельмени дома, то можно положить в них морковку, кабачок, брокколи и лук. Это нужно, чтобы уменьшить содержание мяса за счет овощей. Вкусовые качества это никак не ухудшит, но снизит калорийность блюда», - добавила Бережная. Фото pixabay.com/igorovsyannykov